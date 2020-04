25 aprile Roma, una dozzina in terrazzo con la bandiera di Casapound: musica e cori

ROMA – E il lockdown? Ma non dovevamo restare chiusi tutti a casa?

In molti, in queste ore, si sono arrabbiati (tra cui anche Matteo Salvini) per un corteo organizzato a Tor Pignattara, Roma, per il 25 aprile.

“Oggi a Roma – ha scritto Matteo Salvini – Senza polemica, solo una riflessione.

Gli italiani sono chiusi in casa, niente funerali, messe e matrimoni, niente bimbi nei parchi giochi, multe a chi corre o porta il cane lontano da casa.

Ma con la bandiera rossa tutto è possibile…”.

Ma Salvini, evidentemente, non si è accorto dei militanti con la bandiera… nera.

Più o meno nera.

Diciamo dei militanti con la tartaruga nella bandiera.

Ad accorgersi di loro è stata l’agenzia Dire.

Agenzia Dire che scrive (a firma Antonio Bravetti):