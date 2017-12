SASSARI – Sassari: incidente mortale nella borgata di Bancali. La vittima è Giuseppe Manca, 45 anni, agente di polizia penitenziaria. L’uomo era alla guida della sua Golf Cabrio e poco prima delle 20.30 percorreva la strada provinciale che attraversa Bancali per andare a prendere servizio nel carcere sassarese. Lungo un rettilineo, per cause che sono ancora in fase di accertamento, è andato a sbattere contro una Alfa 156 condotta da Efisio Rocca, 39 anni, che procedeva in direzione opposta.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti 118, vigili del fuoco e polizia municipale. Le condizioni di Manca sono apparse subito molto gravi, i medici del 118 l’hanno stabilizzato e trasportato al pronto soccorso del Santissima Annunziata, dove è deceduto mentre veniva trasferito in Rianimazione. Il conducente dell’altra auto è stato accompagnato in ospedale, ma le sue condizioni di salute non destano preoccupazione.