ALESSANDRIA – Un clochard italiano di 54 anni è stato trovato morto in un capannone di Tortona, in provincia di Alessandria, l’8 febbraio. L’uomo aveva trovato rifugio nell’ex fabbrica della Niga Calze e sul corpo non presentava segni di violenza, motivo per cui i carabinieri ritengono che sia rimasto vittima del freddo.

Maria Teresa Marchese su La Stampa scrive che la vittima era un uomo senza fissa dimora e la sua scomparsa era stata segnalata ai carabiniere, che hanno iniziato a cercarlo. Poi la scoperta del cadavere nella fabbrica, dove l’uomo aveva trovato riparo per la notte: