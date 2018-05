Roma, tenta di strangolare il figlio sedicenne nel sonno: arrestato

ROMA – Tenta di strangolare il figlio sedicenne nel sonno.

E’ successo la scorsa notte intorno alle 4 in un appartamento in via Linarolo, a Roma. Sul posto è intervenuta la polizia, che ha arrestato un 39enne polacco con l’accusa di tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia.

Il ragazzo, che non è in gravi condizioni, è stato giudicato guaribile in pochi giorni.

