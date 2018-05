VILLORBA – Quella che doveva essere una giornata di festa si è trasformata in una tragedia. Mario Borghetto, nella mattinata di domenica 6 maggio stava andando ad assistere alla prima comunione delle nipotine quando la Punto rossa su cui viaggiava insieme al genero è finita contro un platano. L’uomo, 77 anni, è morto a causa dell’incidente poco dopo l’arrivo dei soccorritori, intorno alle 10 di mattina. La tragedia è avvenuta a Villorba in provincia di Treviso.

Scrive Il Gazzettino

“‘Le sue nipotine erano tutto per lui – racconta commossa una vicina di casa di Borghetto -, era un nonno molto premuroso e stava andando in chiesa per partecipare alla comunione di una di loro’. Il 77enne era dunque partito da Villorba, in via Campagnole, dove abita assieme alla moglie Vanda, per raggiungere la chiesa in cui si è svolta la cerimonia religiosa. Era passato a prenderlo il genero 45enne e si erano subito diretti verso Camalò. Erano in perfetto orario. Verso le 10 però, al termine del lungo rettilineo di via Povegliano, la Punto ha sbandato improvvisamente verso sinistra andandosi a schiantare contro un platano. Per Borghetto non c’è stata alcuna speranza ed è morto poco dopo l’arrivo dei soccorritori…