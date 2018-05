Fiumicino, donna investita e uccisa mentre attraversava via della Scafa

FIUMICINO – Una donna di 72 anni [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] è stata investita e uccisa in via della Scafa, all’altezza con l’incrocio con via Aldo Quarantotti, a Fiumicino. L’episodio è avvenuto intorno alle 12 di oggi, mercoledì 30 maggio.

Secondo una prima ricostruzione la 72enne era a piedi con il carrello della spesa e stava attraversando la strada quando è stata investita da un’auto guidata da un uomo che si è fermato per allertare i soccorsi.

Sul posto, per i rilevi e per chiarire le cause e le dinamiche dell’incidente ci sono gli uomini della polizia locale di Fiumicino. L’arteria, che corre parallela a via dell’aeroporto e che collega Isola Sacra a Ostia, è stata temporaneamente interrotta al traffico nel tratto compreso tra il luogo dell’incidente e via Trincea delle Frasche.