Un ragazzo di 28 anni è morto questa notte in un incidente stradale avvenuto a Rottofreno, in provincia di Piacenza.

Rottofreno (Piacenza), esce di strada e muore carbonizzato

Era alla guida di una Toyota che intorno alle 3 è uscita di strada e si è incendiata dopo lo schianto.

Sul posto i vigili del fuoco e il 118, ma il giovane è morto carbonizzato all’interno della vettura in fiamme. Sulla dinamica e le cause sono in corso gli accertamenti dei carabinieri di Piacenza.