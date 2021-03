Gianni Morandi ricoverato in ospedale dopo un incidente in campagna: mani e gambe ustionate

Gianni Morandi ricoverato in ospedale con ustioni alle mani e alle gambe. Il cantante infatti ha avuto un brutto incidente in campagna e ora si trova nell’ospedale di Cesena in seguito alle ustioni riportate. Gianni Morandi infatti stava bruciando dei rami secchi quando è scivolato ed è caduto tra le fiamme.

Gianni Morandi in ospedale

Gianni Morandi, come riporta il suo staff, si è molto spaventato e lo hanno portato a Bologna dopo l’intervento del 118. Hanno poi deciso di portarlo a Cesena al centro specializzato nelle ustioni dove si trova attualmente.

Gianni Morandi, che nel pomeriggio aveva postato una foto sorridente sul trattore in campagna con un paio di guanti nuovi da lavoro, sta bene ma dovrà curare le ustioni che ha riportato alle mani e alle gambe. “11 marzo. Lavori in campagna. Finalmente ho trovato i guanti della mia misura…, aveva scritto.

Le condizioni di Gianni Morandi

Il cantante di Monghidoro, 76 anni, e ha riportato alcune ferite alle gambe e alle mani – in particolare a quella destra – ma non è mai stato in pericolo di vita, malgrado se la sia vista brutta e le ustioni non fossero per nulla banali come testimonia il ricovero nel centro riservato comunque ai casi più gravi.

Al centro grandi ustionati di Ausl Romagna infatti sono di solito ricoverati pazienti con ferite molto gravi e la notizia aveva creato apprensione. I medici esperti del reparto, però, hanno accertato che le ferite rimediate in giardino da Morandi non erano gravi e gli infermieri hanno proceduto a ulteriori medicazioni. Dopo il brutto spavento Gianni Morandi ha ringraziato il personale sanitario scherzando e scattandosi un selfie assieme a medici e infermieri.