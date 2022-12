A fuoco il tetto di un palazzo in via Ripamonti a Milano: evacuati i condomini, nessun ferito ma gravi danni

Panico in via Ripamonti 186 a Milano, dove un incendio di dimensioni importanti sta interessando il tetto di circa 80 metri quadri di un palazzo di quattro piani. I residenti sono stati tutti evacuati e al momento non si segnalano feriti o intossicati.

L’incendio è scoppiato intorno alle 16.20 di venerdì 23 dicembre, ancora non si conoscono le cause. Secondo quanto si apprende, le fiamme avrebbero lambito anche alcuni appartamenti dell’ultimo piano dello stabile.

Sono undici i mezzi giunti sul posto tra vigili del fuoco, 118 e polizia di Stato. Le operazioni di spegnimento sono tutt’ora in corso.

