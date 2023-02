A soli quattro anni esce di casa con il cagnolino al guinzaglio e si allontana camminando per quasi due chilometri lungo i binari della ferrovia Torino-Ceres. Voleva imitare un film visto alla tv qualche giorno prima, ha poi raccontato la piccola. E’ successo nel tardo pomeriggio di ieri a San Maurizio Canavese in provincia di Torino: A trovarla sono stati i Carabinieri di Ciriè all’altezza di via De Gasperi, mentre, sempre in compagnia del cane, camminava lungo i binari che, in quella zona, passano proprio vicino alle case.

La bambina si era allontanata dalla casa dei nonni, ora è stata affidata alla madre

La bambina si era allontanata da casa dei nonni approfittando di un attimo di loro distrazione. Poi, noncurante del rischio, si è messa a passeggiare lungo la ferrovia. Una volta tratta in salvo è stata affidata alla madre. Il fatto è acceduto verso le 19 di mercoledì 1 febbraio. Un uomo ha visto la bambina camminare al buio tra i binari della ferrovia e ha subito avvisato il 112. I Carabinieri giunti sul posto sono subito corsi a salvarla. “Speravamo con tutto il cuore che non arrivasse un treno”, hanno raccontato i militari. La piccola è stata tratta in salvo insieme al suo cane dopo un breve inseguimento.

Voleva imitare un film visto alla tv

Dopo lo spavento e con l’aiuto della famiglia, si è capito che la bambina voleva imitare un film visto qualche giorno prima alla tv e che aveva come protagonista un’altra ragazzina che intraprendeva un viaggio con il suo cane. Prima di essere fermata ha camminato per due chilometri. I genitori, nel frattempo si erano messi sulle sue tracce disperati. Tutto però è finito al meglio.

