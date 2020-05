4 maggio, Fase 2 al via. A Roma e Milano ancora poco traffico. Sulla A1 tornano le auto

ROMA – Oggi, lunedì 4 maggio, è il giorno X. Il giorno dell’inizio della Fase 2. Il giorno della ripartenza.

Quindi… costa sta succedendo in Italia?

Milano.

E’ una Fase 2 cominciata apparentemente un po’ in sordina a Milano dove il traffico dalle 7 è in deciso aumento ma non raggiunge ancora i volumi di routine di una qualunque giornata pre-pandemia

Le pattuglie della Polizia Locale e delle altre forze dell’ordine sono dislocate e circolano facendo particolare attenzione a fermate, nodi viabilistici e incroci.

Al momento 118 e gli schermi delle centrali operative non segnalano particolari criticità.

Stazione Centrale.

Una fila di un centinaio di persone si è creata in stazione per passare i controlli prima di accedere al treno delle 7.10, il primo dei tre Frecciarossa che oggi collegano la città con Roma e terminano a Napoli.

Si è trattato di una fila ordinata e distanziata che si è creata per l’attenzione degli addetti alla verifica delle motivazioni dei passeggeri e per il controllo della temperatura.

Il treno è quindi partito con soli 4 minuti di ritardo e senza che si registrasse alcun problema.

Da oggi, oltre ai comprovati motivi di lavoro e per urgenti motivi sanitari si può infatti viaggiare extra regione anche per tornare alla propria residenza.

Al momento, non risulta che sia stato respinto nessuno ai controlli.

Roma.

Più auto in giro nella Capitale e più passeggeri in transito stamattina alla stazione Termini.

Nello scalo romano c’è un maggior flusso di persone rispetto alle scorse settimane, ma al momento la situazione sarebbe “scorrevole”.

Lieve intensificazione del traffico in alcune strade della città, in particolare Salaria, Prenestina, sulla via Cristoforo Colombo in direzione Roma e sulla Tangenziale est dove in zona Corso Francia c’è una chiusura per lavori con un doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione dello stadio Olimpico.

A1.

È aumentato rispetto ai giorni scorsi il traffico sulla A1 nel tratto che collega la Lombardia e l’Emilia, cioè nella zona più colpita dal Coronavirus.

Ad essere cresciuta (anche se non in modo considerevole) nel primo giorno della Fase 2 è soprattutto la presenza di automobili, che nella fase 1 erano praticamente scomparse sull’autostrada dove i tir erano però padroni assoluti della strada.

Il passaggio di mezzi si è intensificato in particolare in direzione Sud. (Fonte: Ansa, Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev).