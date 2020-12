4 poliziotti a Torino sono stati sospesi dal servizio. La Procura li accusa di una sfilza di reati tutti riferibili alla stessa operazione anti-droga.

Sono tutti in servizio al commissariato Dora Vanchiglia di Torino. Fra di loro la dirigente Alice Rolando. Sotto la lente degli investigatori un’operazione di polizia con metodi “non conformi”.

Le indagini della Squadra mobile sono scattate a seguito della denuncia di un cittadino di origini marocchine.

4 poliziotti a Torino: l’operazione anti-droga sospetta

La procura contesta i reati di sequestro di persona, peculato, concussione, corruzione, falso in atto pubblico. E poi detenzione e commercio di sostanze stupefacenti in merito a una singola operazione.

Tante le situazioni strane. Le pressioni su un pusher marocchino per trasformarlo in un confidente contro la sua volontà. Una operazione antidroga culminata in alcuni arresti ma portata avanti con la formula – che nessuno avrebbe autorizzato – del cosiddetto “agente provocatore”.

Per nascondere l’irregolarità, annotazioni e documenti scorretti. La sparizione di materiale nel corso di una perquisizione.

Sequestro di persona ai danni del pusher

Tra gli episodi alle origine delle accuse c’è quello di un poliziotto che avrebbe incaricato, senza autorizzazione dell’autorità giudiziaria, un soggetto di effettuare un acquisto simulato di droga, per poter così arrestare lo spacciatore.

In un altro, i poliziotti avrebbero portato un pusher e trattenuto in commissariato senza i presupposti di legge. In questa occasione, al pusher sarebbero stati sequestrati anche droga e soldi che non gli sarebbero stati restituiti. (fonte Ansa)