Oltre 550 piante di marijuana su un terreno comunale: arrestato un 27enne a San Lazzaro (Bologna)

Alle spalle del suo accampamento, su un terreno di proprietà comunale, aveva piantato oltre 550 piante di marijuana.

Tutto è avvenuto a San Lazzaro, nel Bolognese.

A mettere in piedi la coltivazione era stato un 27enne residente nel campo rom di via Tomba Forella, già arrestato lo scorso agosto dalla Polizia che, nel corso di un’attività antidroga, aveva scoperto l’esistenza della ‘serra’ illegale. In quell’occasione il giovane era finito ai domiciliari per il possesso di un etto e mezzo di ‘erba’, trovata nella sua roulotte, mentre non era stato accertato il suo legame con la piantagione.

550 piante su territorio comunale, nella roulotte anche un laboratorio per essiccare le piante

Successive indagini hanno invece portato a confermarlo e per il 27enne è scattata la custodia cautelare in carcere, con un provvedimento emesso dal Gip del Tribunale di Bologna. Ad agosto gli agenti si erano imbattuti in tre fitte piantagioni di cannabis con piante di diversa lunghezza che, sradicate dal terreno, erano risultate del peso complessivo di oltre 100 chili. Il controllo aveva permesso di trovare anche un laboratorio per essiccare le piante, creato all’interno di alcune roulotte in disuso.

Ad incastrare il 27enne è stato anche il rinvenimento, nei pressi della sua roulotte così come nelle piantagioni, dello stesso terriccio e dello stesso materiale per l’irrigazione e la coltivazione delle piante di marijuana, fugando così ogni dubbio sul fatto che fosse proprio lui a gestire la coltivazione.