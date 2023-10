Ore di apprensione a Calitri, in provincia di Avellino, per la scomparsa di due persone anziane di cui non si hanno più notizie. A lanciare l’allarme è stato lo stesso sindaco, Michele Di Maio, con un post pubblicato sul sito del comune.

I due anziani sono Francesco Basile, 78 anni, che ieri pomeriggio si è allontanato senza più dare notizie di sé ai familiari. Dalle prime ore del mattino di oggi si sono perse le tracce anche di Donato Rainone, 81 anni, nonno del parroco di Calitri, don Michele Galgano. “Aiutateci a trovarli – scrive il sindaco nel post – chi ha notizie avvisi le famiglie oppure si rivolga al comune o ai Carabinieri”.

