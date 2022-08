Corsico, Milano: precipita dal quarto piano e muore infilzato. Non sono chiari al momento motivo e identità della persona che è stata trovata infilzata a un cancello di un palazzo in via Parini 22 a Corsico, alle porte di Milano.

La persona è precipitata dal quarto piano di uno stabile. Quindi è atterrato sulla cancellata. Dalle prime informazioni raccolte ancora non è chiaro se sia trattato di caduta accidentale o un suicidio. Sul posto i Vigili del Fuoco di Milano. Gli investigatori non escludono nulla, dal malore al suicidio fino all’ipotesi che qualcuno abbia provocato la caduta.