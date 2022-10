Sì a profumi e bevande nel bagaglio a mano, ma solo per chi è in partenza dall’aeroporto di Milano Linate, il primo in Italia a sdoganare i liquidi nei bagagli. Da un paio di settimane ai varchi dei controlli sicurezza dell’aeroporto non c’è più bisogno di fare file interminabili a tirare fuori dallo zaino, il computer, il telefono e la bustina trasparente con collirio e altri liquidi in formato viaggio per passare sotto al metal detector.

Tutto merito di un nuovo sistema modernissimo di macchine in grado di fare la Tac alle nostre borse, zaini e bagagli a mano. Era dagli attentati alle Torri Gemelle dell’11 settembre 2001 che abbiamo imparato a concentrare i liquidi come bagnoschiuma, gel, profumi, creme e bibite in boccette da 100 ml.

La novità è che adesso chi parte dall’aeroporto di Linate può portarsi dietro anche una bottiglia di champagne o un limoncello fatto in casa, un vasetto di marmellata o la mozzarella.

Linate e l’investimento da 8 milioni in Smart Security

Sea, la società che gestisce gli scali milanesi di Linate e Malpensa, ha fatto un investimento di 8 milioni di euro sulla Smart Security. Come riferisce l’agenzia AGI l’obiettivo era aumentare la sicurezza riducendo i tempi di controllo.

Cinque macchine intelligenti EDS-CB, che hanno sostituito quelle a raggi X, sono in grado di fare la Tac ai bagagli a mano, aumentando così l’efficacia dei controlli di sicurezza grazie al riconoscimento automatico degli esplosivi. Riescono anche a isolare un singolo frame sospetto e girarlo in 3D ad alta risoluzione.

Controlli smart: dopo Linate anche Malpensa dal 2023

Milano Linate non è solo il primo aeroporto in Italia a dotarsi di questa nuova tecnologia ma anche il primo in Europa ad effettuare la totalità dei controlli dei bagagli a mano con le Tac. Il secondo, da programma, sarà quello di Malpensa, dove la sostituzione dei vecchi macchinari è già iniziata e sarà completata entro metà del 2023.

I lavori a Linate furono fatti nell’ambito del totale restyling del city airport nel 2020, ma poi a causa della pandemia lo scalo rimase chiuso per 113 giorni. Solo da questa estate, quando c’è stata una reale ripresa del traffico aereo, si è potuta sperimentare, anche se un po’ in sordina, la nuova tecnologia per la sicurezza.

L’apprezzamento dei passeggeri, assicura Sea, è “massimo”, così come quello degli addetti ai lavori: a fronte di una maggiore efficacia sotto il profilo della security, diminuiscono i tempi di attesa e le possibilità di assembramento, così come il contatto con le superfici, che in tempi di Covid non guasta.

