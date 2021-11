A Natale tutto aperto per vaccinati e guariti. Anche se Zona Gialla o Arancione

A Natale tutto aperto: questo l’obiettivo e il senso del cosiddetto Green Pass rafforzato, quello che dal 6 dicembre al 15 gennaio si potrà ottenere solo via vaccino o guarigione dal Covid. E per tenere a Natale tutto aperto la condizione individuata dal governo, all’unanimità, è che i non vaccinati circolino il meno possibile nei luoghi dove si svolgono attività collettive: ristoranti, palestre, cinema…Il quanto del meno possibile dipenderà dalla quantità ed efficacia dei controlli del rispetto della nuova normativa.

Il vecchio Green Pass non muore

Il Green Pass ottenibile per via di tampone negativo non muore, resta però valido solo per recarsi sui luoghi di lavoro. E verrà chiesto anche per l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici, bus e metro.

Obbligo di vaccino per docenti e militari

Dopo quello per medici e personale sanitario, obbligo di vaccino (ovviamente per poter svolgere i rispettivi lavori) anche per personale della scuola e delle Forze Armate e dei Corpi dello Stato in divisa.

Fino al 15 gennaio

L’off limits per i non vaccinati vale dal 6 dicembre al 15 gennaio, a sottolineare sia il carattere d’emergenza che quello “natalizio” delle nuove norme. Si assume che nelle settimane prima, intorno e immediatamente successive al Natale i contatti sociali si moltiplichino e si vuole sottrarre da questa moltiplicazione la quota relativa ai non vaccinati che con rapporto di sette/otto a uno rispetto ai vaccinati, hanno possibilità di contagiarsi e contagiare. A Natale salvo dal punto di vista economico e sociale e a, sia pur leggermente incrementato il numero dei vaccinati e, soprattutto, a terza dose somministrata a gran parte della popolazione almeno dai quaranta anni in su, l’off-limits per i non vaccinati potrebbe cessare o allentarsi.