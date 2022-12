A Stromboli prosegue l’eruzione del vulcano, la lava raggiunge il mare FOTO

Prosegue a Stromboli l’emissione di lava dal cratere nord del vulcano, lo stesso dal quale si sono generati diversi flussi piroclastici. Il più consistente dei quali ha generato un’onda di tsunami, alta un metro e mezzo. Il flusso lavico, al momento, sta percorrendo il camminamento naturale della Sciara, raggiunge la linea di costa e sembra essere bene alimentato. E l’intensa attività vulcanica in corso a Stromboli, a seguito della quale la Protezione civile ha disposto il passaggio del livello di allerta da giallo ad arancione e l’attivazione della fase operativa di preallarme, ferma l’attività escursionistica sul vulcano eoliano.

La cenere e l’ordinanza

Il sindaco di Lipari, Riccardo Gullo, in raccordo con Protezione civile nazionale e regionale, INGV, Cnr-Irea e le Università di Firenze, Palermo, Pisa e Torino, ha emesso apposita ordinanza: resterà in vigore sino a quando non saranno ripristinate le normali condizioni di sicurezza. In particolare il riferimento è alla ricaduta di cenere vulcanica e ad eventuali problemi di carattere respiratorio che potrebbero verificarsi.

