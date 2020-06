LODI – Momenti di paura all’alba di giovedì 4 giugno sulla autostrada A1 all’altezza del casello di Lodi. Intorno alle 6:30 alcuni automobilisti hanno chiamato la polizia stradale spaventati, segnalando la presenza di un camion che sbandava pericolosamente, invadendo più corsie.

Il tir stava procedendo in direzione di Piacenza, ma senza seguire una precisa traiettoria. Ad un certo punto è anche finito contro il guard rail, a destra della carreggiata.

Una pattuglia della polizia stradale ha alla fine fermato il camionista, un cittadino romeno di 47 anni, che è stato poi sottoposto all’alcoltest, che ha rivelato che era completamente ubriaco.

Per legge ai conducenti di mezzi pesanti non è consentita nemmeno una minima dose di alcol, ma il camionista in questione aveva un tasso di alcol nel sangue di sei volte superiore al limite consentito per gli automobilisti (0,5 grammi per litro), tanto da risultare vicino al coma etilico.

Nei confronti dell’uomo è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza con l’aggravante di aver provocato un incidente stradale, danneggiando il guard rail. Dovrà anche pagare una multa da 586 euro e la patente gli è stata ritirata. (Fonte: Fanpage)