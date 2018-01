ROMA – Tratto di autostrada chiuso sabato notte a causa di lavori per la realizzazione di un cavalcavia. Il tratto interessato, comunica Autostrade per l’Italia, è quello di Monteporzio Catone-Grande raccordo anulare sulla A1 Milano-Napoli in direzione Roma Sud.

La chiusura del tratto, che interesserà entrambi i sensi di marcia, scatterà alle 22 di sabato 13 gennaio e si concluderà alle 5 di domenica 14 gennaio.

Pertanto, informa Autostrade per l’Italia, per chi viaggia in direzione del Grande raccordo anulare l’uscita sarà obbligatoria alla stazione autostradale di Monteporzio Catone e la stessa stazione sarà chiusa in entrata verso il G.R.A.

Per chi viaggia in direzione della A1 Milano-Napoli sarà chiusa l’immissione dal G.R.A. verso la A1 e lo svincolo di Torrenova sarà chiuso in entrata in direzione della A1 Milano-Napoli.

Inoltre, dalle ore 21:00 di sabato 13 alle ore 05:00 di domenica 14 gennaio saranno chiuse le aree di servizio ‘Frascati est’, ‘Frascati ovest’ e ‘Tuscolana ovest’, situate all’interno del tratto chiuso.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari, per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli ed è diretto a Roma:

provenienza Napoli: uscire sulla A24 Roma-Teramo e seguire le indicazioni Roma-G.R.A.;

provenienza Firenze: percorrere la A1-Diramazione Roma nord e seguire le indicazioni per Roma-G.R.A.;

tutte le provenienze con uscita obbligatoria alla stazione autostradale di Monteporzio: dopo essere usciti obbligatoriamente alla stazione di Monteporzio Catone, girare a sinistra per Via di Fontana Candida e percorrere la SS6 Casilina, in direzione di Roma.

Per chi invece proviene dal G.R.A. ed è diretto verso la A1 Milano-Napoli, dovrà percorrere il G.R.A., utilizzare l’uscita n.14 A24 Roma-Teramo e seguire le indicazioni per la A1 Milano-Napoli.