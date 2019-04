FROSINONE – Un grave incidente si è verificato nelle prime ore del mattino sull’autostrada A1 nel tratto tra Anagni e Ferentino. Due auto si sono scontrate e due giovani sono stati soccorsi e trasportati in eliambulanza in ospedale. Le loro condizioni sono molto gravi. Intanto l’incidente ha mandato il traffico in tilt nel tratto interessato, con code di alcuni chilometri.

Secondo una prima ricostruzione, l’incidente è avvenuto poco dopo le 7 del mattino del 25 aprile. Per consentire i soccorsi, il traffico è stato bloccato in entrambi i sensi di marcia provocando lunghe code di oltre 4 chilometri.

La notizia dell’incidente è stata data anche dal sito di Autostrade per l’Italia che in un comunicato stampa scrive: “Sull’A1 Milano-Napoli, tra Anagni e Ferentino, a causa di un incidente avvenuto al km 614 che ha visto coinvolte due autovetture, il traffico è bloccato in direzione sud per l’atterraggio dell’eliambulanza e ci sono 4 km di coda. A chi è diretto a Napoli, consigliamo di uscire ad Anagni con rientro in autostrada a Ferentino. Sul luogo dell’evento sono presenti il Personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale e tutti i Mezzi di Soccorso”.