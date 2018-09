ANAGNI (FROSINONE) – Incidente sulla autostrada A1 all’altezza di Anagni, in provincia di Frosinone. Un uomo di 64 anni, imprenditore edile padre di quattro figli, Roberto Frezza, è morto.

L’incidente si è verificato nel pomeriggio di mercoledì 26 settembre, intorno alle 17, all’altezza del chilometro 608 dell’A1 nel territorio di Anagni.

Frezza stava tornando ad Alatri quando all’improvviso, per cause ancora da accertare, è finito con il suo furgone Fiat Ducati contro il guardrail. L’impatto è stato fatale. I sanitari del 118 intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso.

Per estrarre il corpo dell’uomo della lamiere dell’auto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del comando provinciale. Sulla dinamica dell’incidente indagano gli uomini della polizia stradale.