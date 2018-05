ROMA – Incidente sulla autostrada A1 Milano-Napoli mercoledì 16 maggio nel tratto compreso tra Capua e Santa Maria Capua Vetere in direzione Roma: [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,Ladyblitz – Apps on Google Play] nello scontro tra due mezzi pesanti una persona è morta.

L’incidente, informa Autostrade per l’Italia, è avvenuto intorno alle 6 di mattina. Sul luogo dello scontro, all’altezza del chilometro 727,600, sono intervenute le pattuglie della polizia stradale i soccorsi sanitari e meccanici oltre al personale della Direzione di Tronco di Cassino. Non si registrano ripercussioni sulla viabilità.

