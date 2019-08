ROMA – Una persona è morta (a causa di un malore) ed un’altra è rimasta ferita sulla autostrada A1 Milano-Napoli, tra Caserta Nord e Santa Maria Capua Vetere in direzione di Roma.

L’incidente ha coinvolto un’autovettura all’altezza del chilometro 729.5. Sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale, oltre al personale della Direzione di Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia. Al momento il traffico è regolare.

Incidente sulla A1 all’altezza di Reggio Emilia.

Incidente mortale nella mattinata di domenica 18 agosto, poco dopo le 7.30, sulla A1 Milano-Napoli nel tratto tra il bivio con l’A22 e Reggio Emilia, in direzione Milano. Si sono scontrate una moto e un’auto e nello schianto il motociclista Marco Nunziatini ha perso la vita mentre altre due persone sono rimaste ferite. Sono intervenuti vigili del fuoco, pattuglie della polizia stradale e il personale della direzione di tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.

Verso Bologna, per i curiosi, si segnalano incolonnamenti tra Terre di Canossa-Campegine e l’allacciamento con la A22 del Per le lunghe percorrenze si consiglia di percorrere la A22 Brennero-Modena e poi la A4 Milano-Brescia verso Milano. E’ in corso la distribuzione dell’acqua da parte della Protezione Civile agli utenti in coda.

Dopo alcune ore è stato riaperto su tutte le corsie il traffico. (Fonte Ansa).