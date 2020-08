A1, incidente in autostrada: donna muore nella Smart in fiamme dopo scontro con tir (foto VVF)

Tragico incidente stradale tra una Smart e un tir questa mattina sull’autostrada A1, sulla diramazione Roma Sud all’altezza di Torrenova.

Alle 11:20 circa di questa mattina, 28 agosto, sulla Diramazione Roma sud, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra il bivio con il Grande Raccordo Anulare e Torrenova, in direzione dell’Autostrada A1 Milano-Napoli, a causa di un incidente avvenuto al km 17 che ha visto coinvolti un mezzo pesante e un’ autovettura e nel quale una donna ha perso la vita.

Per cause ancora in corso di accertamento, un tir e una Smart si sono scontrate. Nello schianto ha perso l’automobilista alla guida della piccola utilitaria, che è andata completamente distrutta dalle fiamme.

Sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione V Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia.

Incidente in coda ‘per curiosi’: un morto e due feriti

Sempre sull’A1, una persona è morta e due sono rimaste ferite, fra Fiorenzuola e Piacenza, in direzione nord, in un tamponamento, che ha coinvolto un’auto e una moto, avvenuto attorno alle 16.40 di oggi in una delle cosiddette ‘code per curiosi’.

La coda si era creata a causa di un incidente nella carreggiata opposta: un mezzo pesante che trasportava due escavatori, dopo aver sbandato si è intraversato disperdendo parte del carburante, provocando una lunga coda in direzione sud. (fonte ANSA)