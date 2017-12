MODENA – Incidente mortale in autostrada: una persona e morta e due sono rimaste ferite nel tamponamento avvenuto attorno alle 8.30 sull’A1 Milano-Napoli fra Modena sud e Modena nord, in direzione Milano. Al momento si circola su due corsie e si registrano 5 km di coda verso Milano. Il tamponamento è stato tra un furgone e alcune auto.

Sul luogo dell’evento oltre al personale della Direzione 3° Tronco di Bologna sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici e sanitari.

Autostrade per l’Italia consiglia agli utenti provenienti da Bologna e diretti verso Milano di uscire a Modena Sud e di utilizzare la Strada Statale 9 “via Emilia” per raggiungere Modena Nord dove rientrare in autostrada verso Milano.