NAPOLI – Autostrade per l’Italia comunica che poco prima delle 8 di oggi, martedì 16 ottobre, sull’autostrada A1 Milano-Napoli nel tratto compreso tra Acerra e Villa Literno in direzione di Roma è avvenuto un incidente all’altezza del km 748 che ha visto coinvolte due autovetture.

La dinamica dell’incidente non è ancora accertata. Una persona è stata investita ed è deceduta. Il traffico transita su una sola corsia e si registrano 10 chilometri di coda in aumento.

Sono in corso i rilievi delle forze dell’ordine per stabilire eventuali responsabilità di chi si trovava ala guida. Autostrade per l’Italia comunica traffico tra il Bivio per la A3 Napoli-Salerno e il bivio per Villa Literno-Pomigliano, verso Roma si sono formati molti chilometri di coda in aumento. In alternativa si consiglia, per chi è diretto verso Roma, di immettersi sulla A16 Napoli-Canosa, seguire per la A30 Caserta-Salerno e riprendere poi la A1 Milano-Napoli.