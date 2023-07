A1, maxi incidente tra Reggio Emilia e il bivio con la A22: coinvolti tre camion, due feriti

Maxi incidente intorno alle 11 sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Reggio Emilia e il bivio con la A22 del Brennero in direzione Bologna, all’altezza del km 146. Nel tamponamento a catena coinvolti quattro veicoli: un’autovettura e tre mezzi pesanti di cui è finito fuori dalla carreggiata disperdendo in strada parte del carico che trasportava, una decina di bidoni di olio minerale (fortunatamente senza sversamenti e rischi di inquinamento ambientale).

Incidente A1, i feriti

Due i feriti, entrambi conducenti di due dei tre camion coinvolti, trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia per accertamenti. Ma stando alle prime risultanze, non sarebbero in gravi condizioni. Sul posto oltre ad ambulanza e automedica, sono intervenuti i vigili del fuoco per prevenzione, le pattuglie della polizia stradale ed il personale della Direzione 3/o Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia per la rimozione dei detriti sparsi in seguito all’incidente. Attualmente – informa Autostrade per l’Italia tramite una nota – si registrano 6 km di coda ed il traffico transita su due corsie in direzione Bologna. A chi è diretto verso Bologna, si consiglia di uscire a Reggio Emilia, percorrere la SS 9 Via Emilia e rientrare in A1 a Modena Nord.