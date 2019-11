ROMA – Incidente mortale alle 14:30 di oggi, giovedì 21 novembre, al km 563 dell’autostrada A1, in direzione sud, in zona San Cesareo. A scontrarsi un pullman, un autoarticolato e un’auto. A perdere la vita un uomo di mezza età. Un’altra persona è rimasta ferita. Sul posto tre squadre dei vigili del fuoco del comando di Roma, con supporto di autogru e carro fiamma. L’autostrada, secondo quanto si apprende, sarebbe stata chiusa nel senso coinvolto dall’incidente.

La persona rimasta ferita è stata trasportata in ospedale dall’elisoccorso. Per l’impatto, oltre ai vigili del fuoco sono intervenuti gli agenti della polizia Stradale.

Come informa Autostrade per l’Italia, coloro che viaggiano verso sud, vengono deviati sulla A24 Roma-Teramo in direzione di Roma est; possono poi percorrere il GRA in direzione aeroporti e rientrare in autostrada a Roma sud.

Fonte: AGI.