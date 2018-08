A1, incidente tra San Vittore e Caianello: cinque chilometri di coda

CASERTA – Nella mattinata di oggi, mercoledì 1 agosto, intorno alle nove, si è verificato un incidente lungo l’autostrada A1 nel Casertano. Lo schianto, avvenuto nel tratto compreso tra San Vittore e Caianello, ha generato [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] cinque chilometri di coda.

Per consentire le operazioni di soccorso sull’autostrada è stato anche chiuso il traffico per alcune ore. Ora la situazione sulla A1 sta tornando lentamente alla normalità. Non si conoscono ancora i dettagli sulla dinamica dell’incidente.