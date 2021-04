A1, incidente sull’Autostrada del Sole nei pressi di Fidenza (provincia di Parma): coinvolti due camion, muore un 55enne. Tragico schianto sull’A1 nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 19 aprile: nei pressi di Fidenza in direzione Sud, due camion si sono scontrati violentemente per cause in corso di accertamento.

L’incidente è avvenuto poco dopo le ore 14.30: ad avere la peggio il conducente di uno dei due mezzi pesanti, un 55enne, rimasto incastrato nell’abitacolo dopo essere morto sul colpo.

A1, incidente nel pressi di Fidenza: sul posto Vigili del Fuoco e 118

L’incidente è avvenuto all’altezza del chilometro 88 direzione Sud nel tratto tra Fidenza e Fiorenzuola. Sul posto i Vigili del Fuoco di Fiorenzuola d’Arda e di Piacenza e l’auto infermieristica del 118 dell’Ospedale di Fiorenzuola d’Arda, la polizia stradale di Parma, il personale di Autostrade per l’Italia, ambulanza ed anche un’eliambulanza.

A1 chiusa e traffico deviato. Autostrada riaperta verso le 17,30

A seguito al violento scontro si è resa necessaria la chiusura momentanea di un tratto di strada per consentire i soccorsi e la rimozione dei mezzi: il traffico è stato deviato sulla via Emilia. L’incidente ha causato pesanti disagi con la formazione di diversi chilometri di coda.