ROMA – Tragedia sull’autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto tra l’allacciamento con la diramazione Roma Sud e Valmontone in direzione Napoli, dove un 47enne è morto in seguito ad un incidente stradale. E’ accaduto alle 3 di notte del 3 novembre.

In base alle prime ricostruzioni dei fatti, con la dinamica da ricostruire scrive Roma Today, il 47enne ha perso il controllo della sua auto, forse a causa dall’alta velocità, ha sbandato contro il guardrail ed è stato sbalzato fuori dall’abitacolo. A seguito dell’impatto con l’asfalto, per l’uomo al volante non c’è stato nulla da fare. Poco dopo un tir ha tamponato l’auto incidentata. Il conducente del mezzo pesante non è rimasto ferito.

Sul luogo dell’incidente sono giunti i soccorsi sanitari e meccanici e le pattuglie della Polizia Stradale. Inutili, purtroppo, i tentativi di soccorso, con una delle persone coinvolte nell’incidente che ha perso la vita a causa delle gravi ferite riportate.

Gli agenti hanno effettuato tutti i rilievi del caso per poter ricostruire le reali dinamiche dell’incidente. Saranno quindi gli agenti della polizia stradale a stabilire cosa sia successo e ad accertare eventuali responsabilità.

Fonte: ROMA TODAY