ROMA – Incidente mortale sull' autostrada A1 vicino Roma. E' accaduto questo pomeriggio, intorno alle 17:30, all'altezza del chilometro 577 tra Valmontone e San Cesareo.

Nello scontro, in cui sono rimaste coinvolte due auto, hanno perso la vita due persone che viaggiavano a bordo della stessa macchina. Il conducente dell’altra auto è stato trasportato in ospedale dal 118, in codice rosso. Sul posto vigili del fuoco e polizia stradale.

Al momento si transita su una sola corsia ed in alternativa, Autostrade per l’Italia consiglia di utilizzare l’uscita di Colleferro ed utilizzando la Strada Statale 6 Casilina si può rientrare in autostrada a San Cesareo. Il personale di Autostrade per l’Italia sta provvedendo alla distribuzione di acqua agli automobilisti fermi in coda. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso, la Polizia Stradale ed il personale di Autostrade per l’Italia.