ROMA – Giornata di incidenti sulla autostrada A1. In mattinata un sinistro ha coinvolto un autoarticolato e due macchine, una delle quali si è ribaltata, nel tratto tra Badia e il bivio A1 Variante di Valico sulla Direttissima, tra Bologna e Firenze. Lo scontro è avvenuto nella galleria Val di Sambro e due persone sono rimaste ferite.

Nel pomeriggio sempre sulla A1 un camion-cisterna che trasportava 28mila litri di gasolio e 8mila di benzina è uscita fuori strada e si è ribaltata all’altezza del chilometro 578, vicino a Roma, in direzione di Firenze.

L’accesso alla bretella autostradale dell’A1 all’altezza di San Cesareo (Roma) è stato bloccato. Sul posto sono intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco di Palestrina, Nemi e del Comando di Roma.

Il mezzo è finito fuori strada sulla rampa di accesso al tratto autostradale, riferisce Il Messaggero. Il conducente è stato estratto dalla cabina guida e affidato al personale sanitario del 118 arrivato con alcune ambulanze e con l’elisoccorso.

Il tratto autostradale in direzione Firenze è stato chiuso per consentire le operazioni di messa in sicurezza della cisterna e il recupero dei carburanti che hanno invaso la strada. (Fonti: Ansa, Il Messaggero)