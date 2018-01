ROMA – Chiusura dell’uscita della stazione di San Vittore sull’autostrada A1 Milano-Napoli nella notte tra il 20 e 21 gennaio. Il motivo della chiusura sono lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza.

Autostrade per l’Italia in un comunicato avvisa gli utenti in arrivo da Napoli che tra le 22 di sabato 20 gennaio e le 6 di domenica 21 gennaio l’uscita sarà chiusa per lavori: