ROMA – Nella notte tra il 13 e il 14 gennaio lo svincolo per Settebagni nella diramazione Roma Nord dell’autostrada A1 Milano -Napoli sarà chiuso per lavori. La chiusura inizierà alle 23 del 13 e il tratto sarà riaperto alle 5 del 14 gennaio. I lavori interesseranno il ripristino di un sicurvia incidentato e il disagio interesserà lo svincolo in entrata direzione della A1 Milano-Napoli e in uscita per chi proviene da Roma.

Per limitare i disagi per gli utenti, Autostrade per l’Italia ha dato comunicazione della chiusura dello svincolo in una nota e ha consigliato i percorsi alternativi per chi dovesse averne bisogno: