A1 Milano-Napoli, tir in fiamme: chiuso il tratto tra Arezzo e Valdichiana in direzione Roma

Alle 19 di oggi, mercoledì 22 luglio, sulla A1 Milano-Napoli, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Arezzo e Valdichiana, in direzione Roma, a causa di un mezzo pesante in fiamme.

A1 Milano-Napoli, tir in fiamme: traffico in tilt

All’interno del tratto chiuso, il traffico è rimasto bloccato ma poi ha ripreso a defluire sulla corsia di sorpasso, spiega Autostrada per l’Italia: “Restano code di 7 km, con tendenza all’aumento” in in sud, di 4 in nord, secondo quanto si legge sul sito di Aspi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi meccanici, la polizia stradale ed il personale della Direzione 4/o Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia. Ai veicoli diretti a Roma, Aspi consiglia di “uscire ad Arezzo, proseguire in direzione Pieve al Toppo, percorrere la Ss 327 in direzione Foiano e rientrare in A1 a Valdichiana. Medesima soluzione, in direzione opposta, per i veicoli diretti a Firenze”.

A1, incidente tra Settebagni e Castelnuovo di Porto. Due tir in fiamme: un morto e un ferito

Una persona è morta a seguito di un incidente avvenuto oggi, mercoledì 21 luglio, sulla diramazione Roma Nord verso l’A1 Milano-Napoli, fra Settebagni e Castelnuovo di Porto. L’incidente è avvenuto intorno alle 17.50.

Nell’incidente hanno preso fuoco due tir. Una persona è morta e un’altra è rimasta ferita. Almeno sono queste le prime informazioni. Per ora non si hanno infatti molte notizie sull’incidente.