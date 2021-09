Un operaio che stava lavorando in un cantiere lungo l’A1 è morto dopo che il suo mezzo è stato travolto da un camion. L’incidente sul lavoro è avvenuto attorno alle 15 di oggi, 13 settembre, all’innesto fra l’A1 e l’A15 nei pressi di Parma.

++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO ++

L’operaio, dipendente di una società che lavora per Autostrade per l’Italia, stava segnalando un cantiere lungo la corsia di emergenza quando un camion diretto verso Milano ha sbandato mentre era in prima corsia ed ha colpito in pieno il furgone di servizio uccidendo sul colpo l’operaio. La circolazione in direzione nord è attualmente chiusa, fra Parma e il bivio per l’A15.

A1, la viabilità nel tratto chiuso

Sulla A1 Milano-Napoli, tra Parma e il bivio per la A15 Parma-La Spezia verso Milano, si è resa necessaria la chiusura del tratto per un incidente avvenuto al km 104. All’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 4 km di coda. Dopo l’uscita obbligatoria a Parma, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare a Parma ovest sulla A15. Sul luogo è presente il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso.