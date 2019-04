ROMA – Incubo sull’autostrada A1 Firenze-Roma a causa di un incidente tra gli svincoli di Fabro e Orvieto. Il traffico è completamente paralizzato con code di oltre 10 km: gli automobilisti sono incolonnati a motore spento, con temperature che sfiorano i 29 gradi.

Tanti gli automobilisti in viaggio dalle prime ore di oggi venerdì 19 aprile, per le vacanze pasquali. Esasperati, sono scesi dalle auto e al quotidiano Il Messaggero raccontano: “Siamo bloccati da tempo senza sapere per quanto ancora”.

Secondo quanto riferito dall’account Twitter di Luceverde Radio, l’incidente è avvenuto al km 447 dell’autostrada. Il tratto tra Fabro e Orvieto è stato riaperto e si transita sulla corsia di sorpasso. (Fonte: Il Messaggero)