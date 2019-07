A1, pullman prende fuoco tra Calenzano e Direttissima: nessun ferito

ROMA – Nel pomeriggio di domenica 21 luglio un pullman ha preso fuoco mentre percorreva l’autostrada A1 nel tratto tra Calenzano e il bivio con la A1 Direttissima in direzione di Bologna.

Il pullman, senza passeggeri a bordo, è andato in fiamme all’altezza del km 271. Non si segnalano feriti.

Il tratto di autostrada è stato riaperto intorno alle 18. Attualmente sul luogo dell’incendio il traffico transita su una sola corsia. La coda aveva raggiunto anche 10 km ma ora è in diminuzione come ormai è in calo anche la coda che si era registrata in corrispondenza della stazione di Calenzano per l’uscita obbligatoria poi rimossa.

Fonte: La Nazione, Ansa.