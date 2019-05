SASSO MARCONI (BOLOGNA) – Perde il controllo della moto e finisce contro il guardrail, morendo sul colpo. Non è al momento chiaro che cosa abbia provocato l’impatto che ha ucciso sul colpo Gianluca Nari, 38 anni, di Monzuno (Bologna).

Giovedì sera, 16 maggio, intorno alle 19:30 stava percorrendo in moto il raccordo autostradale sulla A1 Milano-Napoli a Sasso Marconi, in provincia di Bologna, nel tratto che dal nuovo casello autostradale porta al nuovo.

Ad un certo punto, non è ancora chiara la dinamica, ha perso il controllo della sua moto ed è finito contro il guardrail. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto. Nari è morto sul colpo. Sono stati gli altri automobilisti a chiamare i soccorsi. Sul posto sono arrivati gli agenti della Sottosezione della Polizia stradale Bologna Sud, i sanitari del 118 e il personale di Autostrade per l’Italia. Durante l’intervento di soccorso è stato chiuso il raccordo in direzione Sasso Marconi. (Fonte: Ansa)