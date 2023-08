Incidente sull’A1 nel tratto Milano-Napoli. Alle ore 7 circa, nel tratto compreso tra Anagni e Colleferro verso Napoli è avvenuto un incidente all’altezza del Km 594 che ha visto coinvolte sette vetture. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale e il personale della direzione 5 tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia. Il traffico ha transitato per diverse ore su due corsie facendo registrare 8 km di coda in direzione di Napoli, secondo quanto riferito da Autostrade.ù

A1, tamponamento tra sette auto nel tratto tra Anagni e Colleferro

Permangono ora code a tratti in direzione di Napoli. L’incidente avvenuto sull’autostrada A1 Milano Napoli nel tratto compreso tra Anagni e Colleferro verso Napoli è stato però risolto con il traffico che è tornato a transitare su tutte le corsie disponibili.

A1, diversi incidenti nel tratto che attraversa la provincia di Frosinone

L’incidente è stato un tamponamento a catena che ha coinvolto sette auto. Ora la situazione si è regolarizzata. Più a sud, all’altezza di Ceprano e sempre in provincia di Frosinone, c’è stato un altro tamponamento. È stato registrato nel tratto che attraversa il territorio al confine con Colfelice: anche in questo caso sono state diverse le auto coinvolte ed è stato necessario l’intervento anche dei Vigili del Fuoco di Cassino. L’altro incidente è avvenuto a ridosso del casello di San Vittore del Lazio. Qui si sono tamponate due Audi determinando anche in questo caso code e rallentamenti subito smaltiti dal personale di Autostrade Polizia Stradale. In nessuno degli incidenti sono stati registrati feriti gravi.

