AREZZO – Disastroso tamponamento fra Tir in A1, al km 354. Il tratto tra le uscite Valdarno e Arezzo, in direzione sud, è chiuso, tre i feriti. Al momento, spiega Autostrade, sul luogo dell’incidente il traffico è bloccato e si registrano 4 km di coda in direzione di Roma e 3 km verso Firenze, dove il traffico scorre su una sola corsia: uno dei tre mezzi pesanti ha invaso la carreggiata.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia stradale intervenuta sul posto il primo dei tir coinvolti sarebbe stato fermo sulla corsia di emergenza per un guasto quando è arrivato il secondo mezzo, diretto a Fiumicino e che trasportava olio per motori degli aerei, che lo ha tamponato ribaltandosi poi su un fianco.

Il conducente del terzo tir, sempre secondo quanto emerso dai rilievi, per evitare gli altri due mezzi avrebbe sterzato finendo così sul guard rail e occupando entrambe le corsie del lato opposto, lasciando libera solo quella di emergenza.

Da pochi minuti, fa sapere la stradale intervenuta con i reparti di Battifolle e Firenze Nord, è iniziato il deflusso dei mezzi che erano in coda, tra loro anche un’auto con a bordo un papà e un bimbo diretti al Bambin Gesù di Roma. Il genitore, fermo in coda, ha avvisato la centrale operativa della polizia stradale che, una volta individuato il veicolo con a bordo i due, è riuscita a far superare il blocco in modo che potessero proseguire il viaggio verso l’ospedale pediatrico.

Sul luogo dell’incidente anche l’elisoccorso Pegaso che ha trasportato all’ospedale di Siena un 56enne con trauma cranico. Gli altri due feriti, un 36enne e un 39enne, sono stati portati alla Gruccia, il primo con un trauma cranico e il secondo con un trauma agli arti inferiori. Il tratto, al momento, resta chiuso.

A chi è diretto a Roma e ha già superato Firenze Autostrade consiglia di uscire a Valdarno, percorrere la strada regionale 69 in modo da raggiungere Arezzo per poi rientrare in autostrada. Per chi non ha ancora superato Firenze il consiglio è di uscire a Firenze Impruneta, percorrere il raccordo Firenze-Siena e successivamente il raccordo Siena-Bettolle, in modo da raggiungere Valdichiana e rientrare in autostrada.

Percorso inverso consigliato per chi proviene da Roma ed è diretto verso Firenze. Sul luogo dell’incidente intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia stradale, oltre al personale della Direzione 4/o Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia.

