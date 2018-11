SIENA – Un tir è uscito fuori strada e si è ribaltato in una scarpata dell’autostrada A1 nella provincia di Siena. L’incidente è avvenuto intorno alle 6,30 del mattino del 15 novembre all’altezza del chilometri 401 in direzione sud. L’abitacolo era completamente schiacciato e per estrarre il conducente è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

Secondo una prima ricostruzione, il tir guidato da un uomo di 39 anni è uscito fuori strada e ha terminato il viaggio nella scarpata laterale ribaltandosi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che dopo un’ora e mezza di lavoro sono riusciti a liberare l’autista dall’abitacolo schiacciato e sono riusciti a salvarlo.

L’uomo è stato portato in elisoccorso al pronto soccorso dell’ospedale le Scotte di Siena. Le sue condizioni di salute al momento non sono note, ma per estrarlo è stato necessario l’impiego di tre mezzi dei pompieri, inclusa una autogru e un polisoccorso inviato da Siena. Il tratto autostradale è stato chiuso al traffico per permettere il posizionamento dell’autogru ed è stato poi riaperto con restringimento della carreggiata.