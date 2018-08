GENOVA – Terrore sull’A10 dove è crollato il ponte Morandi a Genova. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Ci sono morti e decine di auto sotto le macerie. Entrambe le carreggiate sono precipitate al suolo per circa cento metri. Nel video si vede un camion fermo a pochi metri dal baratro.

E’ stato un cedimento strutturale a provocare il crollo di parte del viadotto Morandi. Dalle prime informazioni di vigili del fuoco e protezione civile, il cedimento sarebbe avvenuto nel tratto che sovrasta via walter Fillak, nella zona di Sanpierdarena. Durante le drammatiche fasi del crollo del viadotto Morandi a Genova c’era un violento nubifragio. Una bomba d’acqua si era abbattuta sulla città dalla mattinata. Da ieri sera le previsioni meteo davano una allerta arancione.

Il ponte crollato ha travolto tra l’altro una parte di un capannone dell’Amiu, l’azienda ambientale del comune di Genova. I soccorritori che hanno raggiunto il luogo del crollo hanno trovato alcune auto e alcuni camion precipitati al suolo.

Autostrade segnala sul suo sito sulla A10 Genova-Savona è stato chiuso il tratto tra il bivio A7 Milano-Genova e Genova Aereoporto in entrambe le direzioni. Sull’ A10 Genova-Savona tra il Bivio per l’ A7 Genova-Serravalle e Genova Aereoporto, in entrambe le direzioni si è resa necessaria la chiusura del tratto. All’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con code. Inoltre per tale motivo si sono formate code sull’ a12 Genova-Rosignano Marittimo verso Genova a tra Genova ESt e il Bivio per l’ A7 verso Genova e sull’ A7 tra Bolzaneto e il Bivio per l’ A10 Genova-Savona. Tutti i mezzi di soccorso sono sul posto.

Proprio in autostrada, sull’A10, i violenti temporali di questa mattina stanno provocando diversi allagamenti: soprattutto all’altezza di Albisola (Savonz) dove è stata chiusa l’uscita verso Genova. Allagamenti in atto anche nel tratto tra Savona Vado e la A6 e tra Celle Ligure e l’inizio della complanare di Savona.