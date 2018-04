GENOVA – Incidente in Liguria, sulla autostrada A10 Genova-Savona: autocisterna va a sbattere e finisce di traverso, chiuso il tratto tra Genova aeroporto e Genova Pegli in direzione Savona.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 6 di mercoledì 11 aprile: un’autocisterna è andata a sbattere tra i caselli di Genova Aeroporto e Genova Pegli sulla carreggiata lato monte. E’ rimasto ferito solo l’autista del mezzo, che è stato trasportato in ambulanza all’ospedale San Carlo di Voltri in codice giallo, ma il tratto è stato chiuso in direzione Ponente per consentire i soccorsi e la rimozione del mezzo coinvolto. Per fortuna il tir non trasportava prodotti pericolosi.

Agli utenti diretti verso Savona Autostrade per l’Italia consiglia, dopo l’uscita obbligatoria a Genova Aeroporto, di percorrere la viabilità esterna verso Genova Pegli, dove rientrare in autostrada verso Savona.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale di Autostrade. L’autocisterna non si è ribaltata, ma nell’urto ha riportato grossi danni alla motrice e si è messa di traverso. Dopo l’incidente si sono formate code di 2 chilometri tra Genova Ovest e Genova Aeroporto.

Sempre in Liguria si segnala, nella mattina di mercoledì 11 aprile, un tratto chiuso per un altro incidente sulla A12 Genova-Sestri Levante tra Sestri Levante e Lavagna in direzione Genova. Il traffico è bloccato e si registra un chilometro di coda verso Genova.

A chi proviene da Livorno diretto a Genova Autostrade per l’Italia consiglia, dopo l’uscita obbligatoria a Sestri Levante, di percorrere la SS 1 Aurelia verso Lavagna dove rientrare in autostrada verso Genova.