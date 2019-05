A10 Genova-Ventimiglia, motociclista muore in incidente stradale

ROMA – Un motociclista è morto in un incidente sulla autostrada A10 Genova-Ventimiglia dove è stato temporaneamente chiuso il tratto tra il bivio con la A26 ed Arenzano in direzione di Savona. Ancora non sono chiare le dinamiche dell’incidente.

Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, la polizia stradale e il personale di Autostrade per l’Italia. Al momento si registrano 2 chilometri di coda e per gli utenti che dalla A10 e dalla A26 sono diretti verso Savona Autostrade consiglia di uscire a Genova Prà per poi rientrare ad Arenzano dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Fonte: Ansa. IN AGGIORNAMENTO