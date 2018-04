ROMA – Paura per un gruppo di circa 30 studenti in gita scolastica. Il pullman sul quale viaggiavano ha preso fuoco in una galleria dell’A10, tra Savona e Spotorno, in direzione Ventimiglia.

I ragazzi e i cinque docenti che li accompagnavano stanno tutti bene. Sono studenti dell’istituto di istruzione superiore Bettino Padovano di Arcevia e Senigallia. Nessuno di loro – hanno tra i 16 e i 18 anni – né gli insegnanti sono rimasti feriti. Stavano andando a Nizza per l’ultima giornata della gita scolastica.

Lievemente intossicati invece i due autisti, che hanno provveduto a far scendere i ragazzi dall’autobus in fiamme proprio mentre transitava all’interno della galleria “Fornaci”.

“Gli autisti si sono accorti del fumo, hanno immediatamente fermato il pullman e aperto le porte – spiega il sindaco di Arcevia Andrea Bomprezzi, in contatto con il direttore del plesso di Arcevia Giancarlo Verdini -, questo ha permesso di evacuare subito il mezzo ed evitare che i ragazzi rimanessero intrappolati. Una volta scesi, hanno dovuto correre per circa 300 metri fino all’esterno della galleria: i docenti mi hanno riferito che studenti e gli autisti sono stati bravi a gestire l’emergenza e a non correre ulteriori pericoli”.

Gli studenti sono poi stati soccorsi dai vigili del fuoco, dalle ambulanze e dalla polizia stradale: in accordo con il Comune di Spotorno sono stati portati nella palestra della scuola media Sbravati, dove hanno mangiato e atteso che arrivasse un mezzo sostitutivo per il rientro a casa.

“Nell’incendio hanno perso tutti gli effetti personali – continua Bomprezzi – e quindi ora sono in viaggio per rientrare, con un giorno di anticipo. Per fortuna stanno bene ed è questo quello che conta”.