GENOVA – Lavori di manutenzione sulla autostrada A12 Genova-Sestri Levante: chiuse le stazioni di Genova est e di Chiavari. Autostrade per l'Italia comunica che sulla A12 Genova-Sestri Levante sarà chiusa la stazione di Genova est, in entrata verso Sestri Levante ed in uscita per chi proviene da Genova, nei seguenti giorni ed orari: per quattro notti consecutive, con orario 22:00-05:00, dalle ore 22:00 di lunedì 18 alle ore 05:00 di venerdì 22 giugno; per una notte, dalle ore 00:00 alle ore 05:00 di sabato 23 giugno.

In alternativa si consiglia di utilizzare l’entrata di Genova Nervi, sulla stessa A12 Genova Sestri-Levante, e l’uscita di Genova ovest, sulla A7 Serravalle-Genova. Si ricorda inoltre che dalle ore 22:00 alle ore 06:00 di lunedì 18, mercoledì 20 e venerdì 22 giugno sarà chiuso, sulla A7 Serravalle-Genova, l’allacciamento con la A10 Genova-Savona, per chi proviene da Genova ed è diretto a Savona.

Sulla stessa autostrada A12 Genova-Sestri Levante, per quattro notti consecutive con orario 22:00-06:00, dalle ore 22:00 di lunedì 18 alle ore 06:00 di venerdì 22 giugno, sarà chiusa la stazione di Chiavari, in uscita ed in entrata, da e verso entrambe le provenienze/direzioni (Genova e Livorno/Sestri Levante), per lavori di pavimentazione. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione autostradale di Lavagna.