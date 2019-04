GENOVA – Incidente mortale sulla autostrada A12 tra Lavagna e Sestri Levante, in provincia di Genova, giovedì 11 aprile. Un tir ha sbandato e ha invaso la carreggiata opposta finendo contro una bisarca carica. L’urto è stato violentissimo. Due persone sono morte. Si tratta degli occupanti del tir, che trasportava fiori. Il conducente della bisarca è rimasto ferito.

Autostrade per l’Italia ha chiuso il tratto autostradale interessato. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale, le squadre dei vigili del fuoco e il personale di Autostrade per l’Italia della Direzione primo Tronco di Genova.

Autostrade prevede “tempi lunghi” per la riapertura del tratto soprattutto della carreggiata in direzione Livorno dove si trovano tutti i mezzi coinvolti. Per gli utenti che dal Piemonte sono diretti verso il corridoio tirrenico la società autostradale consiglia di percorrere la A21 fino a Piacenza e successivamente la A1 e l’A15 verso La Spezia o in alternativa la A11 in direzione Pisa. (Fonte: Ansa)